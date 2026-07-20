[VÍDEO] ¿Chofer fantasma? Auto vacío avanzó y casi aplasta a una criatura

Según lo dicho por el dueño del rodado, había dejado su vehículo estacionado con el motor en marcha, y siendo de caja mecánica, esto habría causado que avanzara por su cuenta, rompiendo de paso el vidrio del supermercado e ingresando hasta el mismo.
Frente mismo al auto se encontraban una madre y su hija, de bastante corta edad. Cuando el rodado avanzó, afortunadamente la mujer pudo sacar a su pequeña del medio, evitando que fuera aplastada, y aunque ella sí recibió un impacto, afortunadamente no pareció sufrir heridas de gravedad.
Una vez que el vehículo entró al local, luego de atropellarlo, el propietario rápidamente fue a revisar el asiento del conductor, percatándose de que no había nadie. El auto fue incautado y a su dueño se le hizo el alcotest, dando negativo.
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🤔🚗 Vehículo sin ocupantes impactó contra un súper en Limpio Una persona que fue de compras estacionó su vehículo para luego ingresar al local, un momento después, el automóvil se desplazó sin que nadie estuviera al volante, atravesó el acceso principal e impactó contra la estructura de vidrio. Una madre junto a su hija lograron salvarse del impacto. 📰 @juansalinaspy♬ sonido original - sntparaguay