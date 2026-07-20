[VÍDEO] Músico recuperó su guitarra robada por tortoleros

Según la pareja, la valiosa guitarra se encontraba en Ciudad del Este, y fue toda una odisea poder recuperarla. Explicaron que en un momento, un número anónimo los contactó informándoles que habían dado con un instrumento muy similar al que habían denunciado como robado hace más de una semana en San José de los Arroyos.

Al chequear la información, tanto el músico como su esposa se dieron cuenta de que en efecto era la guitarra que buscaban, la cual estaba a punto de ser vendida. Afortunadamente, y obviando en su relato detalles más privados para proteger a los involucrados, lograron recuperarla.