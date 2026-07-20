[VIDEO] Preguntan qué le paso a nuestra miss que está muy piru

“Dios mío qué le pasó a Cecilia Romero”, “Los malos comentarios que recibió en el Miss Grand sobre su físico, le afectaron bastante y aún así la gente sigue tirando hate”, “Está flaca, pero está hermosa” son algunos de los comentarios en la cuenta oficial de Miss Supranational que la gente le dejó a Ceci.

Las imágenes muestran a nuestra representante en un desfile en biquini, y evidentemente se la ve mucho más fina que en el concurso anterior que se realizó el año pasado.

La difusión de esos videos generó comentarios divididos entre internautas que expresan preocupación por su delgadez y fanáticos que defienden su disciplina.

Algunos dijeron que ya en el Miss Grand se había enfermado y por eso bajó bastante de peso, y por lo visto le agrada más esta imagen por eso se mantiene así. Otro sector aclara que Ceci es una de las mejores representantes entre tantas misses de nuestro país y que el peso es lo de menos si es que ella se siente bien de salud y conforme con su físico.

Recordemos que Ceci Romero fue nuestra representante en el Miss Grand International 2025 donde estaba entre las favoritas pero lastimosamente no logró un buen puesto. Esta es su revancha donde espera conseguir la corona en Polonia donde apenas llegó y consiguió que varios missólogos le pongan los ojos encima.