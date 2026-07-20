[VIDEO] Terrible la pelea que se armó al final del chute

Apenas terminó el partido de la final del Mundial entre España y Argentina que se armó un ñembuepoti jefe. Mientras que el equipo de España festejaba la victoria el haber salido campeones, Paredes se metió a los tongos entre Eric García y Gavi.
Las imágenes mostraron a Paredes agarrando del cuello al español, donde en un momento dado hasta lo tumban al piso.
Dicen que fue porque Nahuel Molina le estira el brazo a Rodrigo de Paul cuando pasa a su lado para festejar. Eso habría visto Paredes quien se fue con todo.
Hasta el propio DT argentino tuvo que intervenir porque la cosa iba a terminar mal.
LA PELEA DEL FINAL 🇦🇷🇪🇸— Diario Olé (@DiarioOle) July 19, 2026
▶ Leandro Paredes fue a buscar los jugadores de España en el final del partido
🎥 _jsm44 pic.twitter.com/C3xbxhS1pP
Aquí se ve toda la secuencia.— Carlos Sánchez Blas (@blasradio) July 20, 2026
Nahuel Molina le suelta el brazo a Rodrigo cuando pasa celebrando. Se encaran.
Eric García va a reprochárselo a Nahuel.
Aparece en escena Paredes, que es el que muestra un comportamiento más inadecuado: patada a Eric y luego le coge por el…