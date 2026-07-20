[VIDEO] Terrible la pelea que se armó al final del chute

Apenas terminó el partido de la final del Mundial entre España y Argentina que se armó un ñembuepoti jefe. Mientras que el equipo de España festejaba la victoria el haber salido campeones, Paredes se metió a los tongos entre Eric García y Gavi.

Las imágenes mostraron a Paredes agarrando del cuello al español, donde en un momento dado hasta lo tumban al piso.

Dicen que fue porque Nahuel Molina le estira el brazo a Rodrigo de Paul cuando pasa a su lado para festejar. Eso habría visto Paredes quien se fue con todo.

Hasta el propio DT argentino tuvo que intervenir porque la cosa iba a terminar mal.

LA PELEA DEL FINAL 🇦🇷🇪🇸



▶ Leandro Paredes fue a buscar los jugadores de España en el final del partido



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