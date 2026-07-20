[VIDEO] Ya se encuentra el tráiler de “Avengers: Doomsday”

Ya están disponibles un nuevo tráiler y póster de Avengers: Doomsday, el esperado estreno de Marvel Studios que llega a los cines el 17 de diciembre.

Avengers: Doomsday de Marvel Studios está dirigida por Anthony y Joe Russo, producida por Kevin Feige, Louis D’Esposito y Jonathan Schwartz, y protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, entre otros.

En Avengers: Doomsday, queridos héroes de tres universos distintos se verán arrastrados hacia una colisión mortal y enfrentarán una amenaza existencial como ninguna otra que hayan encontrado.