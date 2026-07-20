Volcó, falleció y su pareja quedó herida

Según los informes policiales, la víctima principal, el hombre que estaba al volante, no sobrevivió al impacto debido a la gravedad de las lesiones. El fatal accidente se registró aproximadamente a las 23:00 horas de este domingo sobre la Ruta PY08, a escasos 100 metros de una subcomisaría local.

El percance involucró a una camioneta que volcó a un costado del camino, dejando como saldo el fallecimiento de su conductor y lesiones leves en su acompañante.

La víctima fatal fue identificada como un hombre paraguayo, soltero, de 42 años, domiciliado en el barrio María Victoria. Al momento del suceso, este se encontraba al mando de una camioneta de la marca Ford, modelo F-250, de color blanco.

Junto a él viajaba su pareja de 36 años, quien afortunadamente solo sufrió escoriaciones leves tras el violento impacto.

Según datos recabados por las autoridades, la pareja se desplazaba desde la zona de Bella Vista con dirección hacia el Cruce Bella Vista, y al alcanzar el tramo mencionado, y por causas que aún desconocidas, el conductor perdió el control del rodado, lo que derivó en el vuelco del vehículo, el cual terminó volcado a un costado de la capa asfáltica.

El hombre fue auxiliado de urgencia por los agentes intervinientes y derivado a bordo de la patrullera M-100 hasta el Hospital Privado Viva Vida. Sin embargo, al llegar al centro médico, el doctor Mateo Ramírez confirmó que la víctima ya no presentaba signos de vida.