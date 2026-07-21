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[VIDEO] Abuelito guardián hizo correr a cinco malandros

Un hombre de 80 años de Presidente Franco disparó contra cinco presuntos delincuentes logrando evitar un asalto en su vivienda.

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Los hombres ingresaron al patio de la vivienda.

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes, aproximadamente a las 2 menos cuarto de la mañana, en el barrio San Isidro de la ciudad paranaense. Gracias a la acción del hombre, su familia pudo resguardarse.

Los malvivientes además estaban armados, uno de ellos incluso con una escopeta, y al principio intentaron manipular un vehículo con la intención de hacerlo arrancar. Luego de eso, probaron forzar la puerta trasera de la vivienda para entrar.

Cuando el señor de 80 años fue alertado de esta situación, rápidamente tomó un arma de fuego y disparó a los delincuentes, lo que los obligó a huir sin llevarse absolutamente nada, algo señalado por la hija del hombre que espantó a los asaltantes.

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