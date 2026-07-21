Llegó la calma al Ciclón. Después de que se arme una feroz tormenta con las declaraciones de Ignacio Aliseda tras su retorno de Buenos Aires y manifestar que no se sentía importante en el esquema que prepara Ariel Holan para el segundo semestre del año, y más aún por su poca participación en los amistosos, el “gordito” recapacitó, bajó tres cambios y dijo que no quiso decir lo que dijo.

En charla con La Tribu Deport, Aliseda pidió disculpas por sus declaraciones y aseguró que su intención es quedarse todavía mucho tiempo en Barrio Obrero. “Yo sé que la gente me quiere, yo me quiero quedar. Capaz que me expresé un poco mal, pero hablaremos y entraremos mejor en detalle”, tiró de entrada.

“Yo no sé si me expresé bien o mal, pero creo que queda puerta adentro. Pedirles disculpas por la declaración si a alguno le afectó. Yo me quiero quedar, capaz me expresé un poco mal”, agregó.

Este lunes, el plantel azulgrana volvió a los trabajos, el “gordito” tuvo su cara a cara con la directiva y Holan y todo indica que Alise-queda.

No viene

Por otro lado, la llegada de Gaspar Duarte al Ciclón quedó caída ya que el volante sufrió un desgarro durante la pretemporada con Rosario Central. Duarte era una de las opciones que más deseaba Holan, que ahora deberá buscar una nueva alternativa.