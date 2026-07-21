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Apartaron a dos policías por ñembo polémica de “Masivo” en la Expo

Los mismos se habrían prestado a una puesta en escena en la cual el influencer era expulsado del evento, algo que luego este aseguró que sí ocurrió en sus redes.

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"Masivo Bro" fue echado de la Expo.

La Policía Nacional decidió separar de sus funciones a los agentes involucrados en un procedimiento, aparentemente falso, de escolta al influencer pesoca Francesco Canatta, alias “Masivo Bro”, durante las actividades realizadas en la Expo 2026, luego de que los videos del caso se viralizaran en redes sociales.

Apartan de sus cargos a dos policías por polémica de "Masivo Bro".

La institución informó que todos los antecedentes ya fueron remitidos a la Dirección General de Asuntos Internos, la cual ya ha iniciado una investigación administrativa formal para determinar si existieron irregularidades en el actuar de los dos efectivos sospechosos.

Mientras tanto, los uniformados permanecerán apartados de sus funciones operativas relacionadas con el caso.

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