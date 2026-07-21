¡Todo queda entre parientes! Su prima cañeó a “Masivo Bro”

Prima de "Masivo Bro" le cañeó por los vídeos que filmó en el funeral de la abuela.

“Me das vergüenza Francesco como familia, la fafafa (droga) te quemó todas las neuronas, fuiste siempre un estupido, te fuiste vestido como un fisura, como un chespirito, mínimo tenías que tener respeto por la abuela que nos dio todo”, dijo la prima de “Masivo” en un vídeo viralizado a través de redes sociales.

Afirmó que a Francesco nunca le importó su abuela realmente y que nunca puso “ni un guaraní” cuando esta necesitaba ayuda, todo esto a pesar de que la mujer siempre se ocupó tanto de él como del resto de sus familiares. La prima fue tan lejos como para decir “mirá que el primer error de la familia es papá, y el segundo ya sos vos”.

Acusó a “Masivo” de pisotear constantemente el apellido Canatta y de exponer a sus familiares en un momento tan íntimo, dejando que mucha gente extraña comience a hablar y hasta a hacer chistes sobre las razones por las cuales Francesco se encontraba en el entierro de su abuela.