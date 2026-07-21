Celeste: “por el fútbol nomás a Mbappé le dicen que es francés”

La senadora Celeste Amarilla habló con La Pelu por La Tribu 650 AM sobre la repercusión que tuvo su figura durante la Copa del Mundo, siendo sumamente dura con la hipocresía que ella señala que existe en Francia sobre el racismo: “Todo bien con los afrodescendientes franceses cuando les conviene, cuando en realidad a ellos en ese país se les maltrata también. Me gustaría saber cuántos legisladores afros tiene Francia, ahí tenés que ser rubito y alto para eso”.

“Claro, para el fútbol a Mbappé le dicen ‘vos sos francés’, pero nunca le van a dejar ser senador”, dijo directamente Celeste. “Nunca van a tener, como sí tuvo Estados Unidos, a un Barack Obama. Francia es uno de los países más racistas en los que me ha tocado estar”, señaló.

Sobre los comunicados lanzados por organizaciones tan importantes como la ONU acerca de ella, dijo directamente que “no me sorprende, todo se maneja dentro de una hipocresía tan grande ahí, el racismo, el feminismo, todas esas asesorías que dan, cuando en realidad ya nos han demostrado que tienen los mismos vicios que nosotros. Somos grandes, ya sabemos como funcionan estas instituciones”, sentenció la senadora.

Agregó que ella constantemente sufre ataques por su condición de mujer en el Congreso, dando como ejemplo a su propio colega y correlí liberal Dionisio Amarilla: “él cuántas veces ya me dijo negra, perra, hasta mestiza llegó a decirme, y la verdad es que nadie me defiende. Esa es otra hipocresía enorme”.

Consideró que la ONU debería haberla defendido a ella como mujer tanto como defendieron a Mbappé por la cuestión del supuesto racismo. Aclaró que a ella no le ha llegado ninguna notificación judicial internacional sobre sus dichos, diciendo que de todas formas ya conoce París, aunque reconoció que lamentaría si no le dejan entrar a Francia alguna vez.