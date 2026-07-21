Compraron medicamentos y les dieron cerámica

Según el relato de las víctimas, la estafa comenzó el pasado sábado 18 de julio a través de la página de redes sociales denominada «Brasileiros no Paraguai», derivando todo posteriormente en una comunicación que mantuvieron con uno de los responsables vía WhatsApp, siendo un sujeto identificado bajo el alias de «Cauan» el interlocutor.

Este afirmó tener contactos directos de fábrica para conseguir fármacos adelgazantes a precio de oferta, por lo que luego de acordar los términos de la compraventa, fijaron como punto de entrega las inmediaciones de un shopping en el microcentro de CDE.

Los jóvenes recibieron llamadas para concretar la transacción, y al llegar al sitio, fueron abordados por una pareja desconocida conformada por un hombre con un tatuaje visible en el cuello y una mujer vestida con una blusa verde, ambos desplazándose a bordo de una camioneta Kia Sportage.

La pareja entregó un paquete embalado con cinta de color negro, cobrando la suma acordada en efectivo. No obstante, al abrir el envoltorio, las víctimas descubrieron con sorpresa que en lugar de los medicamentos solo había un pedazo de cerámica. Para cuando se percataron del engaño, los malvivientes ya se habían dado a la fuga a toda velocidad.