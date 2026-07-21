Detuvieron a padrastro de niña con TEA por supuesta agresión

La niña tiene seis años y en realidad está bajó tutela de su abuela, viviendo formalmente en el lado brasileño de la frontera, más específicamente en Ponta Pora. Había pasado al lado paraguayo para pasar el fin de semana con su madre en la casa de la familia del padrastro, quien ahora es sospechoso de haberla agredido.

La menor fue llevada por la madre hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, en donde los médicos confirmaron que había sido golpeada. La mujer dijo que había dejado a su hija al cuidado de su padrastro de 23 años mientras trabajaba en una peluquería, siendo avisada por la propia familia de este último que se había registrado la agresión.

Una vez que la madre regresó, la niña le había comentado lo ocurrido, por lo que el padrastro ya se encuentra detenido.