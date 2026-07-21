Dijo que le asaltaron luego de aparentemente golpear a su ex

Un joven de 21 años de Mariano Roque Alonso llegó hasta una comisaría para denunciar que su moto había sido robada. No obstante, cuando se verificó el GPS del vehículo, rápidamente este fue ubicado en una vivienda hasta donde la Policía llegó encontrándose con la versión de lo que realmente habría ocurrido.

Los efectivos fueron recibidos por una joven de 22 años, la cual era pareja del denunciante, que les comentó que en realidad, unas horas antes el hombre había llegado hasta su casa totalmente alcoholizado, aparentemente drogado, y que en medio de esto, la habría agredido físicamente.

Debido al mal estado del joven, la mujer decidió quitarle las llaves del móvil y esconder el biciclo. Es por esto que cuando despertó, fue él el que terminó yendo a la comisaría a denunciar el falso robo. Este terminó siendo detenido por presunta simulación de hecho punible y violencia familiar.