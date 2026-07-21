Fundación entrega +Amor con una red de voluntarios

María Emma Centurión es una joven encarnacena de 22 años, que actualmente cursa el 4° año de Psicología en la Universidad Nacional de Itapúa (UNI). Hace más de 2 años había iniciado una organización denominada “+Amor” que tiene la finalidad de ayudar a los más necesitados, en los barrios más vulnerables, así como también los hogares de niños y ancianos.

La joven conversó con Crónica y contó que “la fundación la tenemos desde hace 2 años y medio, pero desde muy chiquita yo siempre estuve en trabajos de voluntariado y filantrópicos, siempre me gustó”.

Agregó que “yo había nacido prematura y como agradecimiento a las enfermeras de la Cruz Roja, cada año voy a regalar pañales a la institución. Además, en verano, solemos llevar ensalada de frutas a los hospitales y en invierno cocido con galleta. Y así fue creciendo mi amor por el voluntariado”.

Por esa razón empezó a entrar “a organizaciones sociales acá en Paraguay, además de que yo soy muy devota a Dios y le agradezco por lo que me da en el día a día. Por eso quería buscar una forma de retribuir todo ese amor que él me da y dije que la mejor manera es repartir ese amor que él me da”.

En cuanto a las actividades solidarias que realiza la fundación “+Amor” manifestó que hubo un caso que más le tocó el corazón, el de unos “ancianos en el barrio Sagrada Familia de Encarnación. Estaban debajo del puente, se había inundado y era muy triste ver personas de avanzada edad que perdieron sus casas, muchas estaban enfermas, con diabetes, problemas en las piernas. Fue muy triste”.

Añadió que “gracias a Dios con mis colaboradores pudimos conseguirles camas, colchones, bolsas de ropas y comidas para cada familia de ese hogar. Fue muy chocante pero a la vez muy gratificante que les pudimos ayudar en algo”.

En cuanto a las donaciones que se suelen hacer explicó que “lo que más solemos entregar son ropas y abrigos en invierno, alimentos perecederos, que es lo que nos cuesta más conseguir. Después también colchones, camas. El año pasado pudimos conseguir con una empresa para hacer donaciones de electrodomésticos a un hogar de ancianos, además llevamos alegría, con cantos, danzas y bailes”.

Ayuda a los hogares de ancianos y niños.

Se movilizan por todo el país, explicó

En cuanto a cómo se mueve la organización mencionó que “primeramente empezó con mi familia y amigos, después me di cuenta que necesitaba más gente, más voluntarios, hice un llamado para la gente que quiera entrar, un grupo de Whatsapp y hoy en día tenemos 70 personas en el grupo, cada uno aporta lo que puede. La mayoría hace donaciones, algunos se encargan de los flyers, distribución, y unos cuantos aparecen para hacer las entregas”.

La fundación ya llegó a varios puntos del país como “Vallemí, Concepción, Cambyretá, Encarnación y Asunción. Nuestros objetivos siempre son los lugares más vulnerables del país, además de los hogares de niños y ancianos”.

Reconocimiento nacional para “+Amor”

Como si fuera poco, la fundación “+Amor” ha sido reconocida a nivel nacional por ayudar a los sectores más vulnerables. En la primera edición de los Premios TOYP, organizado por la Cámara Junior Internacional (JCI), María Emma fue galardonada en la categoría de Servicio Comunitario.

“Con ese galardón tengo la oportunidad de postularme mundialmente con mi proyecto representando a Paraguay en Filipinas, en octubre de este año”, dijo.