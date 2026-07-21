Ipochy los curepas con Rosalía

La publicación en cuestión es de nada más y nada menos que la famosa ex actriz del cine para adultos, Mía Khalifa, en la cual se la ve cantando en playback justamente un tema de Rosalía en el cual se menciona el término “perlas”.

Lo que ocurre es que dicho vídeo contaba con un texto que decía “cómo suena la vida cuando los perlas han sido derrotados”, acompañando todo con banderitas españolas. Cabe recordar que justamente la selección de España derrotó a la Argentina en la final de la Copa del Mundo el pasado domingo.

A 11 DÍAS DE SUS SHOWS EN BUENOS AIRES, LA CANTANTE ESPAÑOLA ROSALÍA 🇪🇸 SE SUMA A LA CAMPAÑA ANTIARGENTINA 🇦🇷



Trata a los argentinos de "perlas", un término que en su jerga significa sinvergüenza, aprovechado o poco confiable.



¿Algún argentino piensa ir a verla? pic.twitter.com/Jb4PzhYB8i — ELDUCK (@elduckpost) July 21, 2026

Esta publicación fue compartida por Rosalía a través de tik tok, dando a entender que aprobaba que se llamase a los argentinos con este término, al menos según lo que algunos internautas curepas interpretaron. Curiosamente, dicho tik tok ya no aparece como compartido por la cantante española.

La reacción no se hizo esperar, y ya en la misma publicación muchos argentinos comenzaron a dejarle mensajes de enojo a la cantante, mientras otros usuarios directamente hablaron de que Rosalía se habría sumado a la “campaña anti-argentina”, y que era recomendable devolver las entradas para el concierto que la artista dará en el país vecino próximamente, más específicamente los días 1 y 2 de agosto en Buenos Aires.