[VIDEO] Tiene problemas de movilidad, pero le fabricaron para su moto purete

Richard señaló brevemente que el pequeño vehículo le sirve sobre todo para moverse por la zona, solucionando muchos de sus problemas. El mecánico responsable del pequeño motocarro se llama David Valdovinos, el cual se especializa sobre todo en trabajar con motocicletas.
Explicó que conocían a Richard desde hacía un tiempo, así que le ofrecieron fabricarle un móvil ya que en la zona cuesta conseguir una silla de ruedas. De a poco fueron juntando las piezas, incluyendo un motor con el que contaba el propio padre del adolescente. Como dato curioso, el mecánico manifestó que aprendió cómo hacer todo a través de tik tok.
Es así que le fueron armando el vehículo, con David contando que le tomó trabajo terminarlo ya que solo los domingos tenía tiempo para ir armándolo. Explicó que la pequeña moto cuenta solamente con la primera velocidad, ya que al parecer a Richard le gusta la velocidad y no quieren que vaya muy rápido por seguridad.
Ya hace un año que Richard disfruta de su vehículo, mientras que el mecánico detalló que le dejó el acelerador del lado de la pierna que el adolescente maneja mejor para que no tenga problemas.