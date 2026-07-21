Mario Ferreiro encontró su alma gemela: “Por la edad pensé que me iba a quedar solo”

El presentador de TV Mario Ferreiro socializó este finde en redes su nueva relación, que sorprendió al rollete porque la tenía guardadita. Hasta que por fin decidieron que era el momento de blanquear y nos dio la primera nota, donde habla de su amorchi.

“Decidimos dar a conocer nuestra relación en las redes, justo estábamos en el casamiento de un sobrino y publicamos la foto. El 95% de las respuestas fueron positivas, hasta me dijeron que estaba linda mi nieta”, bromeó Mario sobre la primera foto en que posó junto a Montse Martin.

Confesó que hace tres meses que se conocen con Montse, y hace un mes que están saliendo como pareja. “Realmente nos entendimos enseguida, ella es muy linda, muy seria y lo más lindo es que congeniamos muchísimo”, dijo Mario Ferreiro a Crónica.

Luego he’i, “nos conocimos en una reunión social, me acerqué a hablar con ella, intercambiamos números, estábamos los dos solos, sin compromiso y fue genial. Montse me encanta porque no es de la farándula, ella sabe y comprende sobre mi trabajo, sabe que soy de la noche, y a ella le encanta la vida sencilla y simple”.

Mario comentó que hace un mes que formalizaron su relación como pareja, “ella trabaja en el ámbito privado, hace mucho que igual que yo estaba sin pareja, tiene dos hijos, yo tengo mis hijas, hicimos match como se dice. Es genial”, aseguró el conductor, quien dijo que tienen los mismos gustos, como el teatro, salir a cenar. “Es onda tranqui en la casa, es muy hogareña, con decirte que vimos juntos todo el mundial, en la final ella alentando a España y yo por Argentina”, comentó muy entusiasmado.

El periodista expresó que su novia es Lic. en Marketing, “inteligente, bella y con sentido de humor, tiene mucho contenido, viene en combo completo”.

“Dios me envió un lindo regalo”

“Sinceramente creí que ya no iba a volver a sentir esta sensación, es difícil para un tipo de mi edad” comentó Mario quien cuenta con 67 años actualmente, mientras que su novia tiene 36. Afirmó que hablan mucho de la diferencia de edad. “Pero a ella no le importa, me dijo que es un estado mental, es demasiado madura. Es lindo volver a sentir esta sensación realmente y tengo que agradecer que se dio naturalmente no fue nada forzado”, expresó Mario.

El comunicador comentó que loperro le suele pedir su “oración” ndaje, “porque la vida me regaló una mujer espectacular en todos los sentidos, y creo que encontré mi alma gemela, realmente creí que me iba a quedar solo, pensé ya no iba a encontrar pareja por mi edad y Dios me envió un lindo regalo, estoy realmente muy feliz, sinceramente te digo, no pensé en volver a sentir esto”.

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