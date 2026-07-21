El Mundial 2030 se chutará con 64 selecciones, según Domínguez

A su vez, Alejandro Domínguez recordó que los tres partidos inaugurales del certamen ecuménico se jugarán en Sudamérica, uno de ellos en Paraguay y los otros dos en Uruguay, país que organizó la primera Copa del Mundo de la historia en 1930, y en Argentina. Para tal efecto, se espera que el nuevo estadio ODD del Olimpia esté listo para el inicio del torneo.

En total, el próximo Mundial se realizará en literalmente seis países y tres continentes, con los partidos inaugurales siendo en Sudamérica, mientras que el resto del campeonato tendrá lugar en Europa, más específicamente en España y Portugal, y en África, siendo Marruecos la última sede designada.

De momento la FIFA no ha hecho oficial el aumento de selecciones para la próxima edición del certamen, aunque su presidente, Gianni Infantino, sí ha mostrado su intención de llevar el Mundial a 64 equipos, ya que se argumenta que lo ve como una forma de globalizar aún más el torneo.