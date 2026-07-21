Ñande Miss apostó en la final, y perdió

Apuesta perdida. Así vistió la casaca de España nuestra Miss.

En charla con Crónica dijo que perdió una apuesta por alentar a la Albiceleste. “Minutos antes de que comenzara el partido estábamos bromeando con una amiga y terminamos haciendo esa apuesta. Y tuve que cumplir, quedó como una anécdota divertida”, confesó.

Más adelante dijo porqué hinchó por los curepas. “Estuve alentando a Argentina, apoyando a un país hermano. Porque es un país muy cercano a Paraguay y este año, cuando volvimos a un Mundial después de 16 años, los argentinos nos apoyaron muchísimo y celebraron con nosotros la victoria frente a Alemania. Ese cariño se valora y también se devuelve”.

Más allá del resultado fue muy feliz porque dos selecciones de habla hispana llegaron a la final, “fue un orgullo para nuestro idioma”, he’i.

Las fotitos que subió la Miss son desde el campo de juego, ahí mismo donde chutaron España y Argentina en la finalísima de la Copa del Mundo. “Fue una experiencia increíble e inolvidable. Estar dentro del estadio, tan cerca del campo y sentir la emoción de una final del mundo es algo que cuesta describir con palabras. Es un momento que voy a recordar para toda la vida”, dijo la Miss.

“Queda trabajar para recuperar

lo que gastamos en entradas”

Lo cierto es que se fue el mundial y la historia ya empieza a ser otra de vuelta. “Se terminó la temporada de fútbol y ahora toca volver a la rutina y a trabajar para recuperar todo lo que gastamos en entradas. Pero, sin dudas, valió cada centavo. Fue una experiencia inolvidable que quedará para siempre en mi corazón”, dijo a Crónica.

“Creo que dejó un gran mensaje de unión y de esperanza. También nos recordó que los sueños sí pueden cumplirse. Hubo muchas historias inspiradoras que se hicieron virales y demostraron que, con esfuerzo y perseverancia, todo es posible”, dijo Yani Gómez.

Sus equipos favoritos fueron Noruega y Brasil, pero el número uno fue siempre Paraguay que llegó hasta los octavos de final, pero no logró derribar a Francia.

“Estoy muy orgullosa de la Albirroja. Nos devolvió la ilusión y demostró que Paraguay puede competir de igual a igual con cualquiera. Ojalá este sea solo el comienzo, porque creo que la próxima Copa del Mundo puede ser nuestra”, finalizó.