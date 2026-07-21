Farándula

Ñande Miss apostó en la final, y perdió

Yani Gómez, ñande Miss Universo Paraguay 2025, alentó a los curepas desde el MetLife Stadium en la final de la Copa del Mundo, pero en su muro del Instagram apareció en fotos con la casaca de los españoles. ¿Qué pasó?

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| Por Gustavo Martinez
Alentó a los curepas. Yani Gómez fue muy feliz en la final del mundial.
Apuesta perdida. Así vistió la casaca de España nuestra Miss.

En charla con Crónica dijo que perdió una apuesta por alentar a la Albiceleste. “Minutos antes de que comenzara el partido estábamos bromeando con una amiga y terminamos haciendo esa apuesta. Y tuve que cumplir, quedó como una anécdota divertida”, confesó.

Más adelante dijo porqué hinchó por los curepas. “Estuve alentando a Argentina, apoyando a un país hermano. Porque es un país muy cercano a Paraguay y este año, cuando volvimos a un Mundial después de 16 años, los argentinos nos apoyaron muchísimo y celebraron con nosotros la victoria frente a Alemania. Ese cariño se valora y también se devuelve”.

Más allá del resultado fue muy feliz porque dos selecciones de habla hispana llegaron a la final, “fue un orgullo para nuestro idioma”, he’i.

Las fotitos que subió la Miss son desde el campo de juego, ahí mismo donde chutaron España y Argentina en la finalísima de la Copa del Mundo. “Fue una experiencia increíble e inolvidable. Estar dentro del estadio, tan cerca del campo y sentir la emoción de una final del mundo es algo que cuesta describir con palabras. Es un momento que voy a recordar para toda la vida”, dijo la Miss.

“Queda trabajar para recuperar

lo que gastamos en entradas”

Lo cierto es que se fue el mundial y la historia ya empieza a ser otra de vuelta. “Se terminó la temporada de fútbol y ahora toca volver a la rutina y a trabajar para recuperar todo lo que gastamos en entradas. Pero, sin dudas, valió cada centavo. Fue una experiencia inolvidable que quedará para siempre en mi corazón”, dijo a Crónica.

“Creo que dejó un gran mensaje de unión y de esperanza. También nos recordó que los sueños sí pueden cumplirse. Hubo muchas historias inspiradoras que se hicieron virales y demostraron que, con esfuerzo y perseverancia, todo es posible”, dijo Yani Gómez.

Sus equipos favoritos fueron Noruega y Brasil, pero el número uno fue siempre Paraguay que llegó hasta los octavos de final, pero no logró derribar a Francia.

“Estoy muy orgullosa de la Albirroja. Nos devolvió la ilusión y demostró que Paraguay puede competir de igual a igual con cualquiera. Ojalá este sea solo el comienzo, porque creo que la próxima Copa del Mundo puede ser nuestra”, finalizó.

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