Para La Joya “no hay nada imposible, en la vida todo se puede”

La ciudad de Caaguazú se vistió de Albirroja para recibir a “La Joya” Julio Enciso. Y una multitud se dispuso a recibir al ídolo paraguayo, niños, adolescentes y personas mayores, que le dieron muestras del cariño, admiración y orgullo que sienten por el pelotero que fue uno de los más destacados de la sele paraguaya en el mundial.

Y su arribo a la Capital de Madera no fue así nomás hína. El futbolista que se mandó un golazo contra Alemania llegó en un helicóptero y se bajó en medio de una ovación generalizada de todos los presentes.

Enciso saludando a la gente en la ciudad de Caaguazú.

Enciso fue recibido por las autoridades locales y toda la comunidad en un día que fue festivo para todos en la ciudad. Recibió la llave de la ciudad de parte del intendente local, Severo José Ríos Núñez.

“La Joya” se dirigió a los presentes resaltando el cariño a su valle. “Quiero agradecerles a todos, ustedes, la verdad que soy un privilegiado de ser de Caaguazú, siento un orgullo enorme en mi corazón”, expresó de entrada.

Una gran multitud se reunió para recibir a "La Joya".

Posteriormente, dirigiéndose especialmente a los jóvenes, dijo que “siempre lo voy a decir, nací acá, crecí jugando acá y solo quiero decirles que no hay nada imposible, en la vida todo lo que uno quiere lo puede conseguir. Sé que es difícil para nosotros en el interior, pero demostramos que se puede, demostramos que en nuestro departamento tenemos mucho talento. Por eso llevo tatuado nuestro pueblo de Caaguazú”, comentó.

Fotos: Municipalidad de Caaguazú