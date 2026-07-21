“Pitito”, el tatuador preferido de las figuras

"Pitito" junto a Néstor en Bloque en su reciente paso por nuestro país para cantar en la Expo.

El artista de tatuajes fue noticia viral durante los últimos días, ya que el arquero de la Selección Paraguaya, Orlando Gill, lo eligió para que le estampase dos obras sumamente importantes para él. Una representando el amor que siente por su familia, siendo este tatuaje una imagen de él, su esposa y su hijo, y la otra dejando ver a un león y a un soldado paraguayo “Akã Vera” con el león guaraní de fondo.

Trabajo de "Pitito" para el arquero albirrojo Orlando Gill.

Carlos Julián reveló a Crónica que “Orlando Gill llegó a mí por recomendación, ya que yo también he jugado al fútbol y con él tenemos muchos amigos con los que compartimos algunos partidos.

Detalló que “él ya conocía mi trabajo desde hacía un tiempo, así que acudió a mí. El tatuaje que le hice de su familia obviamente es mucho menos complejo que el que lleva en la espalda. Para este último él vino con una idea y traté de hacer algo que la representara, por eso hicimos el retrato de un soldado paraguayo de la Guerra de la Triple Alianza con el león rugiendo de fondo”.

El artista explicó que “el soldado paraguayo representa el patriotismo y el león la bravura guaraní, como si este último estuviese protegiendo a la ‘muralla viva’ durante las grandes batallas de la gran guerra”.

Durante los últimos años, “Pitito” ha tenido la oportunidad de hacer también trabajos para artistas y figuras extranjeras de internet, bastante conocidas y queridas en nuestro país, como es el caso del cantante cumbiero argentino “Néstor en Bloque”, quien estuvo recientemente en nuestro país tocando en la Expo, o incluso el polémico youtuber uruguayo “El Bananero”.

Trabajo de "Pitito" para Néstor en Bloque.

“Pitito” explica que “todos los artistas y figuras que se tatuaron conmigo, como ‘El Bananero’ o ‘Néstor en Bloque’, llegaron a mí bajo recomendación, ya que yo también soy músico. Con Néstor en particular tuve la oportunidad de compartir bastante. Cuando conoció mi trabajo le gustó y tenemos una muy buena amistad con él”.

Trabajo de "Pitito" para Johanna Rodríguez, vocalista de Damas Gratis.

Finalizó aclarando que “yo normalmente trabajo de manera privada, no tengo como tal un estudio abierto al público, sino que lo hago de manera más exclusiva”.