Quería presentarse a “Miss Expo” pero desistió: “No es justo que participen chicas que no trabajan en la feria”

Delanis Villamayor es una figura que hace años trabaja en la Expo, y comentó que este año quería anotarse para formar parte del certamen de Miss Expo, pero debido al guyryry que se armó, desistió hacerlo.

“No me parece justo que participen chicas que no trabajan en la feria. Tienen derecho a participar las promotoras de alguna marca que están trabajando en la Expo, y no chicas de una agencia que no tienen nada que ver”, confesó la cuerona.

“Si van a meter chicas de todos lados por qué no se llama Miss Paraguay o Miss Agencia de fulana. No les importa nada con tal de sacar ventaja”, agregó Delanis quien se preguntó ¿cómo puede representar a la Expo alguien que no trabaja ahí?

Afirmó que ella hace 4 años trabaja como imagen de una marca, y por más que le alentaron a que se presente, ella dijo que no.

“Decidí no presentarme al ver todo lo que pasaba. No vale la pena gastar un dineral en vestuario y otras cosas, y darte cuenta que el lugar que vos podes ganar con sacrificio y esmero, otra te lo puede quitar en segundos”, concluyó Delanis.