“Todavía no le marqué a Cerro, ojalá se dé en este partido”, tiró

Tobías Morínigo, pelotero que se destacó con el “Triki” durante el Apertura, pero cuya ficha pertenece hína formalmente a Olimpia hasta diciembre del 2027, habló con Crónica acerca del inicio del torneo y lo que va a ser el compromiso hendy contra el Ciclón este viernes (18:30).

“No miramos tanto lo que es el rival, siempre estamos pensando en nosotros, en querer llegar bien, cometer los menos errores posibles y llegar de la mejor manera partido a partido”, tiró de entrada.

El volante lateral que marcó varios goles importantes el semestre anterior, uno de ellos a Olimpia, mientras que otro katu en el clásico de barrio ante Rubio Ñu, espera seguir con su senda goleadora ante el Azulgrana, ya que es al único que le estaría faltando ndaje. “Todavía no le marqué a Cerro, ojalá se dé en este partido”, le bajó. “El técnico me pide que llegue mucho al área, que tire centros, más que nada para asistir a mis compañeros y cuando tenga la oportunidad que le pegue al arco”, siguió.

Ilusión

“Otro de los objetivos también es poder sumar la mayor cantidad para estar tranquilo con el promedio, así luego poder luchar un lugar en alguna copa. Pero la ilusión de todo Trinidense es conseguir un campeonato”, expresó acerca de hacer historia con el elenco de Trinidad.

Motivado

“La verdad que estamos muy bien, por suerte hicimos una gran pretemporada, el grupo está motivado con el arranque del torneo. Bueno, los objetivos están intactos de parte de los jugadores y el cuerpo técnico, la idea de siempre es poder campeonar, es algo que nos estamos proponiendo para este torneo. Ese es el objetivo que estamos buscando como dije, así clasificar directo a la Libertadores ”, sostuvo.

Sobre la aclimatación de los nuevos, mencionó que “se adaptaron muy bien, también tenemos un grupo humano muy bueno, los muchachos te ayudan en lo que es el día a día para acoplarse de la mejor manera y eso se nota después en la cancha”, sostuvo.

“Vamos a estar para grandes cosas”

En cuanto a cómo se sintió en lo individual con los encuentros de preparación, tiró que “en lo personal me siento bastante bien, creo que también el grupo se sintió de la mejor forma con los partidos de preparación, estamos trabajando en pequeños detalles de por ahí, ya que hay errores que cometimos en el Apertura, corrigiendo esos errores vamos a estar para grandes cosas”, explicó.

Sportivo Trinidense disputó dos partidos amistosos contra Luqueño, en el primer juego fue empate en uno. Néstor Camacho marcó para el “Triki”, mientras que en el segundo encuentro fue victoria para el cuadro de Trinidad por 3-2. Junior Gamarra marcó doblete, “Chiquito” Giménez avei se hizo sentir.

Por otra parte, Diego Melgarejo fue retirado en ambulancia y derivado al sanatorio Santa Bárbara por una fractura en el hombro derecho.