“Vitamina” está chocho, llega con plantel 0 km

Después de lo que fue la presentación en Brasil con la que se cerró la etapa de amistosos, en Olimpia ya se apunta todo a lo que será el inicio de la defensa del título en el Torneo Clausura 2026 el próximo domingo 26 de julio ante Libertad en el ueno Defensores del Chaco.

La buena noticia para Pablo “Vitamina” Sánchez tiene que ver con que el saldo de lesionados es cero luego del choque con Flamengo y, salvo algunas molestias mínimas, el Decano llega con plantel completo para el clásico blanco y negro.

En cuanto al equipo, desde este martes ya el DT comenzará a probar alternativas dentro del onceno que, comparado con el que arrancó el compromiso en Brasilia, tendría mínimas modificaciones.

Las dudas pasan por el acompañante de Mateo Gamarra en el centro de la defensa, donde Juan Vera y Gustavo “Tutu” Vargas aparecen como candidatos. Además, Richard Ortiz está para meterse al equipo y habría que ver por quién.

Con gran ambiente

La directiva del Decano informó que ya varios sectores están con entradas agotadas para el duelo del domingo ante Libertad. Preferencias A, B y D ya no quedan y se esperan que a medida que pasen los días los demás sectores también vayan terminando y el Defensores del Chaco tenga un gran ambiente para el clásico blanco y negro.

Así también, ya se encuentran disponible para los socios el canje de entradas para el duelo de la tercera fecha ante Rubio Ñu, también en Sajonia.