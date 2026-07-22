[VIDEO] ¡Hesukena! Atacaron con agua caliente a la paraguasha en reality curepa

“Le tiró el mate”, “Hay que sacarla”, “Eso es agresión” fueron algunos de los comentarios en la cuenta oficial de Gran Hermano de ashá.

Y es que Tamara, una de las participantes le tiró el mate a la compatriota Steffy Pereira en medio de una discusión.

Tras el episodio bochornoso, la transmisión en vivo fue interrumpida, lo que generó una inmediata ola de comentarios e incertidumbre entre los seguidores del reality, que intentaban conocer qué había ocurrido dentro de la casa.

Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre lo sucedido después del corte de la transmisión ni sobre una eventual decisión de la producción respecto del incidente.

Recordemos que a Carmiña Masi le habían rajado por unos dichos racistas pero esto ya escapa a toda lógica, ya que fue directamente una agresión física contra la paraguaya.