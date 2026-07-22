Con tranquilidad, Holan afina el once del debut

En campamento de Cerro Porteño ya es historia lo que pasó con Ignacio Aliseda. Se solucionó todo, el “gordito” no se mueve de barrio Obrero y ya solo se piensa en el debut del en el Torneo Clausura este viernes ante Sportivo Trinidense (18:30) en la “Nueva Olla”.

El plantel que comanda Ariel Holan, que este martes participó de la actualización en materia de reglamento por parte de la APF, ya trabaja pensando en “Triqui” y la directiva también está insistiendo en la llegada de los documentos necesarios para habilitar a los refuerzos que llegaron para esta temporada y hay confianza en que se podrá contar con todos.

En cuanto al equipo, este miércoles será el día clave y Ariel Holan ya irá perfilando el onceno para el viernes. Con el que sí ya no podrá contar es con Alan Soñara, que rescindió contrato con el Ciclón y está para seguir su carrera en Newell’s de Argentina.