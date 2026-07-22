Dos policías y un civil fallecidos en ataque en colonia Naranjito

Un violento ataque armado se registró este martes por la noche contra el Puesto Policial N.º 4 de Colonia Naranjito, Ybyrárobana, en el Departamento de Canindeyú alrededor de las 22:45, dejando como saldo dos efectivos policiales y un civil fallecidos, además de un suboficial gravemente herido.

Las víctimas fatales fueron un suboficial mayor de 40 años; un suboficial inspector de 32 años; y un ciudadano común de 38 años.

Por su parte, otro suboficial mayor de 47 años resultó herido por disparos de arma de fuego en la cadera y otras partes blandas, siendo auxiliado y trasladado hasta el Hospital Distrital de Curuguaty y luego derivado al Hospital Rigoberto Caballero, en Asunción.

De acuerdo con el relato brindado por el agente herido, alrededor de 20 hombres vestidos con prendas camufladas y algunos con el rostro cubierto llegaron a pie hasta la dependencia policial portando armas largas y abrieron fuego directamente contra los efectivos que se encontraban al costado de la Ruta PY03.

Luego, los desconocidos incendiaron la sede policial, una patrullera de la Policía Nacional y otros tres vehículos que se encontraban en el lugar. Posteriormente, abandonaron la zona a pie.

Entre los vehículos afectados se encuentran una camioneta Chevrolet S10 perteneciente a la Policía Nacional, además de un automóvil Hyundai Sonata, un Toyota Premio y una camioneta Toyota Hilux.