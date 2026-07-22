El niño que llevó serenata a “La Joya”: “él solo decidió cantarle”

El acontecimiento tuvo lugar en la casa del astro de la Selección, esto durante los días que ídolo pasó en su natal Departamento de Caaguazú, en el que fue recibido como todo un héroe. En un momento determinado, el niño José Alejandro simplemente se acercó para conocerlo, y pasó a cantarle la ranchera “No me se Rajar” de Vicente Fernández.

El vídeo, hecho viral en redes sociales gracias a un posteo publicado por el periodista de la zona, Marcos Rojas, rápidamente alcanzó numerosas vistas, con los internautas mostrándose sumamente conmovidos por el talento de José. Su padre, Ernelio Saavedra, habló con Crónica sobre su hijo.

Comentó que “José tiene actualmente 10 años, somos oriundos de la ciudad de Yhú, Departamento de Caaguazú. El empezó a interesarse por la música a partir de los tres años, y suele hacer regularmente pequeñas actuaciones en nuestra ciudad y también en Caaguazú mismo. Este último sábado, por ejemplo, fue a participar de la tanda de talentos del programa El Conejo, donde ganó el primer puesto en la categoría de niños”.

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Relató a su vez que “la idea de ir con Enciso fue de él, ya que quería conocer personalmente a su ídolo de la Selección Paraguaya. Le llevamos hasta Caaguazú para la bienvenida de ‘La Joya’, y primeramente en el Polideportivo donde estuvo no pudo conocerle. Sin embargo, luego volvió a tener una oportunidad por la tarde, ya en la casa particular de Julio, donde gracias al padre del propio Enciso pudo ir hasta donde él se encontraba y poder cumplir su tan anhelado sueño de conocerlo en persona”.

Mostrando la gran iniciativa que tiene su hijo, Ernelio confesó que “la verdad que no estaba en los planes que cantara, y creo que por la emoción del momento él solo decidió cantarle esa canción”.

Comentó además que la pasión musical viene de familia, ya que “su abuelo materno es un apasionado de la música, e incluso estuvo en algunas orquestas nacionales de su época”. Agregó que José “sueña con ser cantante y también Pa’i. Actualmente es también monaguillo de la Iglesia Virgen del Rosario de Yhú”, y detalló que al joven cantante le gusta escuchar “sobre todo rancheras mexicanas”.

Recordando el momento en el que Paraguay logró eliminar a Alemania en los 16vos de la Copa del Mundo, el propio José recordó la euforia que se desató en toda la familia, diciendo “explotamos y lloramos de la emoción en aquel momento de la clasificación”.