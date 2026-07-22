En plena guerra, militar guaraní encontró amor

En medio del caos y la guerra que Rusia desató contra Ucrania, un paraguayo que está en combate decidió hacer un espacio en su vida personal y abrirse al amor. Conoció vía redes sociales a una compatriota y se dieron el “sí, quiero” hasta el final, hace unos días.

Es el caso de Marcos Barrios, paraguayo que combate en Ucrania desde hace tiempo, oriundo de Lima, San Pedro. El mismo se casó con Gloria Cabral, quien con mucha alegría habló para Crónica contando cómo conoció a su nuevo marido. “Nos conocimos en el Tik Tok, él se unió a una oración de unos pastores en línea. Estaba rezando por él y su familia”, recordó.

Agregó que “empezamos a hablar allí y luego ya nos fuimos abriendo más y empezamos a conocernos. Luego se dio la oportunidad en que tuvo sus vacaciones de 15 días y vino para las fiestas de Año Nuevo”.

Sobre cómo es el día a día de alguien que se encuentra en combate, relató que “yo viví también la guerra con él, es muy difícil lo que le toca pasar a él. No es fácil. Él estaba rezando por su vida en el live de Tik Tok con los pastores, estaba en un momento de sensibilidad muy fuerte”.

Sobre qué fue lo que le atrajo hacia él, no dudó en afirmar que “es la mejor persona del mundo, un hombre que va a dar la vida no solo por un país ajeno, sino por sus compatriotas también. Esa es su pasión, sé lo mucho que significa esto para él”.

Comentó que él iba a misiones junto a otros compatriotas “para resguardarlos. Es un gran compañero y líder en el campo de batalla”.

En cuanto al riesgo que tomó por elegir casarse con una persona que está en constante peligro, indicó que “a mí también me gustaría estar con él peleando por Ucrania, un país que le dio mucho a él y a mí también me gustaría tener esa oportunidad”.

El pedido de mano fue muy romántico.

Agregó que “si un día termina la guerra él me dijo que quiere ir a vivir conmigo allá en Ucrania, un país que brinda muchas oportunidades. Por ahora, ya instalamos una mueblería en Villeta para que tengamos algo el día en que termine la guerra”.

Por último expresó que “siempre tengo comunicación constante con él cuando está en la guerra, si a él le pasa algo yo seré la primera en saber porque será el día en que ya no suene mi celular. Por eso es que vivo todo al 100% con él, trato de aprovechar al máximo su estadía”.

Sobre la forma que tiene de ser, contó que “él es una persona que todo apura, te dice hoy quiero estar contigo, hoy me caso, hoy todo. Para él es hoy, porque él no sabe si existe un mañana”.

Marcos Barrios, milico guaraní en Ucrania. (KAT)

Tras 4 meses de novios, omendama

En cuanto a cómo fue el proceso del noviazgo y posteriormente casamiento, mencionó que “empezamos en Año Nuevo nuestra relación y en abril nos casamos por civil. El 30 de mayo fue por iglesia. Me había llevado a su pueblo, en Lima, San Pedro. Ahí le conocí a su familia y, en frente de todos, me pidió matrimonio. Fue algo hermoso”.

Agregó que “no hubo tantas fiestas ni preparativos, fue una fiesta íntima con la familia. Aprovechamos que está de vacaciones 3 meses y tiene que volver en agosto. Él siempre se despide de mí por si no vuelva, me prepara mentalmente y me pide disculpas por todo. Él siempre está mentalizado en que algún momento algo puede salir mal”.

Fue amor a primera vista.

“Nadie va obligado ni engañado”

Por otra parte, Marcos Barrios conversó con nuestro medio explicando lo que están pasando todos los paraguayos en los diferentes frentes de batalla. “Estamos luchando, no es fácil pero no imposible. Se puede ganar, Rusia no es la potencia que dicen. Ellos también se mueren, también están cansados”, aseguró.

“No hay cosa más triste que perder un camarada en el frente de batalla, pero bueno, esto es la guerra, para eso vinimos. Sabíamos que vinimos a matar o morir. Esto es la guerra, nadie viene obligado o engañado. Los ucranianos no necesitan cocinero, dronista, mecánico ni limpieza, necesitan gente que quiera venir a pelear la guerra”, contó.

“Nadie quiere abandonar la guerra, hay más gente que quiere venir de todas partes del Paraguay. Mi familia me apoya en cada decisión que tomo, llevo un año peleando contra la muerte”, remató.

Hay ocho paraguayos fallecidos

Ante la consulta de cuántos paraguayos fallecidos hay, explicó que “son 4 en total del lado ucraniano y otros 4 del lado ruso, los familiares de los fallecidos se comunicaron conmigo, por eso tengo la información, de los muertos en el lado ruso. No puedo revelar sus nombres porque no tengo el permiso de sus familiares”.

“Los ahora fallecidos vinieron por un mejor futuro para su familia, pero lastimosamente encontraron la muerte. Para esas familias mis más sentidos pésames, no murieron en vano, defendieron a una nación, son héroes y serán recordados por todos los tiempos”, finalizó Barrios.