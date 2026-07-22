Juan Carlos Amoroso se siente ninguneado en el centenario del natalicio de Luis Alberto del Paraná

El Congreso Nacional declaró este 2026 como el “Año del Centenario del Natalicio de Luis Alberto del Paraná” y una de las personas que más impulsó la memoria del genial músico paraguayo, Juan Carlos Amoroso, no fue tenido en cuenta para formar parte de la comisión del centenario.

“Sí, el tema de esto de la Comisión Oficial, te diría que para mí es triste y lamentable, porque hay una persona que durante 30 años estuvo manteniendo la imagen de Paraná cuando nadie hizo nada. Se formó una Comisión Oficial y ni siquiera me invitaron”, dijo Juan Carlos a Crónica.

El animador contó que la gente se pregunta porqué no integró la comisión del centenario, “los famosos y todo el mundo está preguntando eso, yo les digo que no sé. Me extraña realmente porque en 30 años el estado paraguayo nunca apoyó los Premios Paraná y ahora que salió una ley donde podría estar incluído como evento, ¡no lo ponen!”, tiró indignado.

Amoroso explicó que su molestia viene realmente porque hubo situaciones que pasó la viuda de Paraná por ejemplo y nadie le dio una mano. “Quisiera saber que cuando estuvo tan mal la señora de Paraná ¿quiénes la fueron a rescatar? ¿quiénes pagaron para sacar el cajón del velorio? ¿quiénes eran los únicos que la iban a ver al Hogar de Ancianos? ¿quiénes peleaban en los hospitales? Fueron su hija Fabiola y María de Carmen Amoroso”.

“Y vuelvo a decir, es muy injusto esto, lo único que hice durante casi 40 años fue trabajar y dejar el legado de los Premios Paraná y el Festival Nacional del Día del Niño en homenaje a los mártires de Acosta Ñú”, comentó Amoroso que se muestra más paraguayos que muchos que nunca movieron un dedo por ninguna figura de nuestro país.

Luego agregó “lo que me molesta es el silencio. No me dicen porqué excluyeron a los Premios Paraná. La Comisión ni sabe que el modelo de la estatuilla de Paraná lo hizo Hermann Guggiari, el artista plástico y escultor más grande del país. No tienen idea de nada, entonces yo estoy acá en mi casa lamentándome” agregó el comunicador quien maneja de punta a punta toda la historia y lo relacionado con Luis Alberto del Paraná, ya que desde hace años fue el único que ideó una premiación con su nombre.

“Esta gente se está apropiando de una cosa, está bien que hagan, ojo, está bien, que hagan un monumento, que hagan esto, que hagan lo otro, pero que no me denigren a mí, me ningunean y para mí es como un cachetazo, ¿verdad?, es muy triste”.