Las “Kimberly” y princesas visten del mismo shopping

La ropa para todos los gustos y bolsillos se encuentra en los negocios de ropas usadas ndaje.

¿Quién dijo que para aparentar hay que gastar una fortuna? Ahora basta un paseo por el “shopping del barrio” del que más de uno sale con pinta de millonario, vestido con ropa de marca, pero ao ahenokue.

“Hay ropa para todo público, desde las princesas hasta las Kimberly. Las mujeres lideran la clientela, pero hoy día también los hombres se quieren vestir bien y barato. Por eso, vienen a comprar las prendas”, contó Pao a Crónica, dueña de un local llamado “El Clóset” que está en Barcequillo, San Lo.

“Ahora lo que está de moda en el rebusque. Hay gente que viene y te dice que buscan qué ponerse para la primera cita y que quieren impresionar con ropa de marca, sin importar cuánto ya se usó”, tiró Pao.

Es que los tiempos cambian y así, como antes de chico daba “vergüenza” usar la ropa que ya le dejó al primito o el hermano mayor, hoy está de moda, y hasta los que no andan cortos de “efe” prefieren ahorrar comprando ropa de segunda mano. Entre risas, aseguró que “las chicas siempre quieren estar chuchis, con ropa de shopping, pero en este caso sería del shopping del barrio. Pero no solo la gente de menos recursos usa ropa usada, la gente pudiente también viene a comprar. Hay veces que apenas llegan prendas nuevas al local, ya vienen las doñas platudas para llevar y vestir barato, pero sin perder el estilo”.

La comerciante agregó que “tengo clientas rechuchis y también para las Kimberly, hay para todo público. Los albañiles a full vienen a comprar; se van a trabajar con esas camisas de marca que solo usan los diputados y los empresarios”, comentó entre carcajadas.