Menores sufren grave accidente en Saltos del Guairá

El accidente se registró en la madrugada de este miércoles 22 de julio, cuando los bomberos acudieron de urgencia a la Ruta PY03 (Km 3) tras registrarse el vuelco de un automóvil color negro según la denuncia de la Comisaría Primera.

​En el lugar, estos asistieron a los ocupantes del rodado, la mayoría jóvenes y menores de edad. El conductor, de 17 años, requirió traslado urgente al Hospital Regional por dificultad respiratoria, mientras que otro joven de 18 años fue inmovilizado por un traumatismo en el hombro.

Los demás involucrados tenían 15, 16 y 18 años, encontrándose afortunadamente estables y bajo atención médica.

Instan a los padres de familia y tutores a ejercer un mayor control y supervisión sobre los menores, sobre en lo referente a casos en los que estén al mando de vehículos durante horas de la madrugada.