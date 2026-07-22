“Miggy” contó su verdad sobre su expulsión por taparse la boca

Generó kuri la primera gran polémica en el mundial. Le costó caro a la Albirroja, pero con su acostumbrada garra supo sortear el complicado momento. Fue en el partido entre ñande sele y Turquía, cuando Miguel Almirón, por taparse la boca, fue la primera víctima de la “Ley Vinicius” al ver la roja por taparse la boca y referirse a un pelotero rival.

Ahora, una vez finalizada la competencia, el jugador paraguayo habló del tema y sin sacar la nalga a la jeringa, entiende que fue un castigo demasiado duro.

“Es una costumbre que yo tengo, que tienen los jugadores. En es momento, con todo lo que pasó en el partido contra Estados Unidos y cómo veníamos, yo estaba muy concentrado en que al equipo le vaya bien, que todos estemos concentrados en cada pelota. La verdad que a mí ni si venía un jugador de Turquía tapándose la boca, te juro que ni cuenta yo me daba”, expresó Miggy a través Vs.

Recordó aquel momento diciendo que “fue una falta y yo le dije que no fue al de Turquía, en inglés, me entiende, pero también es mérito de él porque quería sacar ventaja de eso. Al final es una regla, yo acepté mi error, pero después el jugador no dice nada en su declaración, solo que fue el gesto. Es imposible que yo le diga algo malo, tampoco estábamos peleando por algo”, contó avei.

“Después del partido le pedí disculpas a mis compañeros, yo no soy de hablar mucho para el público, para las redes sociales y sí, les pedí disculpas por el esfuerzo que hicieron”, remarcó Almirón.