“Miss Expo 2026 no está cocinado”, he’i cuerona

La cuerona Luz Muñoz dijo en charla con Crónica que se candidata como modelo independiente para ser Miss Expo 2026 y aclaró que es bolapa la historia de que ya está todo “cocinado” ndaje.

Años anteriores trabajó en los stands para diferentes marcas, este año decidió no formar parte de ningún staff como promotora. “Quiero sacar las verdades porque hay mujeres que trabajan en la Expo y dicen que ya está todo cocinado. Participan promotoras y chicas seleccionadas en el casting. Quiero dejar en claro que es un certamen totalmente transparente. Yo estoy como candidata. Primeramente se hizo un casting abierto y luego, el lunes se hizo entre las promotoras de la Expo”, descargó su punto de vista.

El llamado de casting abierto fue promocionado en las redes sociales. Muchas chicas se presentaron según el relato de la cuerona. “Es súper importante dejar en claro que no soy modelo de la agencia de Paola Hermann y estoy entre las llamadas. Estoy pasando todo el proceso, como candidata directa me fui porque participé del casting”, tiró.

Muy de acuerdo en que se abra la lista para todas las chicas que quieran participar, Luz Muñoz dijo, “está súper bien, claro que sí, porque es un evento nacional, porque ésta Expo es de productores, ganaderos, empresarios y emprendedores y cualquier mujer que se sienta preparada puede presentarse”, disparó su postura. Algunos de los encantos y cualidades que si o si deben reunir laschi para presentarse al concurso de belleza, “primeramente responsabilidad, empatía y compromiso social.