Nadia Portillo en modo mami y viendo si firma el libro hũ

Nadia Portillo disfrutó todas las etapas de su embarazo y hoy es feliz mientras su hija está en sus brazos.

A poquitos días de cumplirse el primer mes de su beba, Nadia Portillo habló de su embarazo y cómo está disfrutando del caótico y maravilloso mundo de ser mami. Adelantó entre risas que el comportamiento de la princesa de la casa es de una recién nacida, “come cada 3 horas, todo el día. Pero de madrugada es cuando más cuesta”, confesó en charla con Crónica.

Lo más lindo de todo este escenario es poder ver a sus tres hijos juntitos y unidos, “ella y sus hermanos felices con cada patadita, cuidándome, cumpliéndome los antojos. Mis hijos, los más atentos”, contó muy alegre cómo le tienen en la casa.

En cuestiones del amor ndaje todo está cinco estrellas, aunque como toda familia existen las pequeñas dificultades en el camino, pero eso es lo que ayuda a crecer como pareja y entorno. “Estamos bien como cualquier familia, con sus luchas diarias”, dijo con algo de risas de por medio.

Aunque el matrimonio es algo ideal y fundamental para ella, lo que dijo fue, “súper importante. La familia bajo la bendición de Dios, consolidado. Pero estamos luchando por consolidarnos y ver si damos ese paso”.

En septiembre regresa a los shows

“Estoy recuperándome de la cesárea y disfrutando de la beba. El descanso y el estar 100% modo mami son necesarios, el cuerpo y la mente necesitan descanso. En septiembre retomo los shows y los lanzamientos, Dios mediante”, contó sus planes de vida con su pequeñita ya en sus brazos.

Durante todo el proceso, la cantante recibió el profundo cariño de sus fanáticos. “Por un lado la gente empática y que me aprecia. Pero por otro lado también los que siempre están criticando todo”, contó la capa de los escenarios.

Una costumbre cuando alguien se embaraza es que el rollo se vuelve experto en la materia y quiere dar comentarios, su pensamiento sobre el tema fue el siguiente, “es difícil dar consejos. Ya que la realidad de cada mami es distinta. Lo único que podría decir es que no hagan caso a los comentarios malintencionados del entorno o de cualquier persona. Cada uno es dueño de su vida y sabe su realidad”, tiró.

“Siempre dicen que no descuides a tu pareja cuando nace el bebé, pero andá explícale eso al cansancio extremo al que se someten el cuerpo, la mente, las emociones”, dijo en relación al cuidado y las atenciones que deben recibir las mamis cuando recién pasan por el momento del parto.

Más adelante siguió, “si tenés ayuda del entorno no te olvidas de ser mujer, pero si estás sola es difícil sobre exigir a una persona. Porque si tenes apoyo, ayuda en casa, es menos complicado todo. Por eso es que al pedo critican o comentan sobre el tema como si la maternidad fuera igual para todas. No es igual todo depende de muchos factores”, tiró.

Para que no quede duda voi y loperro entiendan el caracú de la cuestión insistió, “no se puede opinar desde la experiencia de uno porque la otra persona quizás no pase lo mismo. Cada cuerpo es diferente, no somos iguales, el cuerpo reacciona diferente. En mis 3 embarazos viví cosas totalmente diferentes, y es el mismo cuerpo”, confesó al finalizar la nota.