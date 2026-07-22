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Niña fue abusada mientras pasaba las vacaciones con su tía

El hecho habría ocurrido en Caaguazú, la víctima tiene apenas 12 años y el presunto responsable es un joven de 19.

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Niña de 12 años fue abusada mientras pasaba las vacaciones con su tía.

La hermanita de la víctima fue la responsable de contar lo sucedido a su tía por lo que fueron a denunciar el hecho. Esta última recibió a sus dos sobrinas en su casa debido a las vacaciones de invierno desde el pasado martes 7 de julio, y fue el sábado que la hermana menor de la víctima contó lo que habría pasado.

El victimario aparentemente es otro familiar, que ofrecía a la niña un celular para poder abusar de ella. La menor de las hermanas incluso comentó que vio al presunto pervertido bajarle la ropa a la víctima, llegando al punto en que posteriormente ya lo habría visto en una de las piezas sometiendo a su hermana.

Tras recibir la denuncia, personal policial de la Comisaría se constituyó en la vivienda del presunto criminal, quien sería vecino de la casa de la tía de la víctima, y procedió a su aprehensión quedando recluido en la sede policial a disposición del Ministerio Público.

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