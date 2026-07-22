¿No querés para tu DJ? La cuerona que musicalizó boda de Mauricio

Bárbara es una DJ que interpreta mayormente sus propias canciones, con las cuales hizo bailar al pelotero albirrojo, a su flamante nueva esposa Juliana Vaccaro y a todos los invitados a su casamiento. La artista tiene 32 añitos y como dato curioso, hubo un tiempo en el cual soñaba con ser futbolista, aunque finalmente se decidió por la música.

“Era exactamente lo que me faltaba para crecer, para crear una conexión más grande con el público. Hice un curso de producción musical y me sumergí en un estudio, algo que me costaba hacer”, contó la DJ a un medio brasileño.