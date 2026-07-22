¿Red De-Gills?

Orlando Gill, el héroe albirrojo en la Copa del Mundo 2026, volvió a su equipo, San Lorenzo de Almagro, pero así como están las cosas solo sería por un corto tiempo. Desde el viejo continente llegó la noticia de que el poderoso Manchester United de Inglaterra estaría con todas las ganas de llevárselo y que hasta ya habría hecho una oferta formal.

Según informaron varios medios internacionales, los “Diablos rojos” metieron la cola y hasta ya se habrían puesto en contacto con la directiva de San Lorenzo para negociar por el pase de Gill, con una oferta cercana a los 10 millones de euros que es más o menos lo que pide la institución curepa.

Gill, de tremenda campaña en el Mundial, figura ante Alemania y Francia, quedó como el golero de más tapadas en el certamen, lo que despertó el interés de varios equipos grandes del continente.

Si bien oficialmente ninguno de los dos equipos se ha manifestado al respecto, el nombre de Orlando Gill sigue sonando fuerte en la élite del fútbol mundial.

El que sí hizo una oferta formal por el paraguayo es el Olympiacos de Grecia, pero sus números no se acercan a los que pretende el equipo argentino por ahora. ¿Será que tiene Gill tiene futuro inglés?