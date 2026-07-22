Sigue llegando gente al plantel del Franjeado

El mercado de pases sigue activo en Para Uno. El plantel que comanda Pablo “Vitamina” Sánchez se sigue agrandando para encarar el Torneo Clausura, la Copa Paraguay y los octavos de final de la Conmebol Sudamericana.

El Decano no perdió tiempo y cerró la negociación con el juvenil César Miño, delantero de 19 años que terminó su vínculo con Guaraní y pega el salto hacia el Franjeado.

Miño no llegó a un acuerdo para renovar su contrato con el Legendario, equipo que lo vio nacer, y ya tiene todo acordado con Olimpia que se quedará con el 100 por ciento de su pase y firmará un contrato por cuatro años.

Miño se realizará las pruebas médicas y ya se unirá al plantel bajo las órdenes de “Vitamina”.

Retorno. Después de un par de días de descanso, el plantel de Olimpia retomará las actividades este miércoles desde las 09:30 y “Vitamina” ya comenzará a preparar el equipo para el inicio del Clausura en el que el Decano tiene marcado el encuentro ante Libertad este domingo 16:00 en el ueno Defensores del Chaco.

El equipo no saldría demasiado del que arrancó el último amistoso ante Flamengo en Brasil. El ingreso del capitán Richard Ortiz es una de las modificaciones que está en los planes, esperando ver cómo evoluciona el volante de la molestia en la rodilla.

Más ingresos. Así como se siguen sumando refuerzos, también sigue teniendo ingreso económico el Franjeado. El Chadormalu ya se comunicó con la directiva de Olimpia informando que hará uso de la opción de compra por el 50 por ciento del pase de Diego Torres lo que generará que el Decano reciba unos 200.000 dólares. Torres firmará un nuevo contrato por tres años.