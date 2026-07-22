Un Aldo “maduro, de experiencia y roce” ndaje se fue al Huancayo

Aldo Quiñónez, volante compatriota y ex del Rayadito, es el nuevo fichaje del Sport Huancayo de Perú. El experimentado de 35 pirulos, quien es reconocido por su amplia trayectoria en nuestro mundo pelotero, charló con Crónica acerca de su nuevo equipo, señalando que “el contrato es por un año y medio”, contó de entrada.

“Es una linda experiencia nuevamente poder salir al exterior, es una oportunidad linda otra vez poder salir a jugar afuera. Todo jugador busca esto, como dije, va a ser un lindo desafío realmente y espero estar a la altura”, siguió.

Avei agregó que ya jugó “en Bolivia, Venezuela y va a ser mi primera vez en Perú. Me hablaron del club, me dieron buena referencia, justamente por eso también tomé la decisión de venir, de poder nuevamente tener esta experiencia como dije, obvio que uno siempre pregunta y en base de eso va analizando las cuestiones, ya que es importante también lo extrafutbolístico”, expresó. “Es un club serio, por eso de repente averiguamos antes de tomar una decisión”, añadió.

Luego, mencionó que “Sport Huancayo va a encontrarse con un Aldo más maduro futbolísticamente, con más experiencia, con mucho más roce digamos a lo que fueron mis salidas anteriores del país. Hoy me encuentra en una etapa distinta de mi carrera, entonces creo que va a ser así”, remarcó.

Semestre anterior

“Individualmente, la verdad que bien, pienso que en lo grupal es también muy importante porque es lo que condiciona todo tipo de cosas de rendimiento de cualquier jugador, pero en lo individual, gracias a Dios lo catalogo positivo porque no sufrí lesiones, fui el de más minutos en el plantel, el que jugó la mayor cantidad de partidos, siendo regular en casi todos, entonces, por ese lado lo veo positivo”, expresó