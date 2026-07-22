[VÍDEO] Entró a robar un televisor y ya no pudo salir

Pareja intentó robar un televisor de una lavandería ubicada sobre la Avenida Transchaco.

Un supuesto delincuente ingresó a una lavandería automática ubicada sobre la Avenida Transchaco con la intención de llevarse objetos del lugar, pero terminó protagonizando una situación inesperada al quedar atrapado dentro del negocio.

El hombre primeramente pidió ayuda a un playero para poder salir, pero luego consiguió hacerlo al dañar el sistema de cierre. No obstante, lejos de abandonar la zona, terminó regresando minutos después acompañado de una mujer para retirar un televisor.

La pareja fue finalmente localizada y detenida posteriormente por la Policía, ya que la mujer además habría intentado reducir el televisor.