[VIDEO] Los peques de San Lorenzo de Almagro recibieron con todo a Gill

En medio de los rumores que hablan de una posible transferencia nada más y nada menos que al Manchester United, Orlando Gill regresó a su club, el San Lorenzo de Almagro de Argentina, y al Nuevo Gasómetro para encontrarse con un montón de niños de la escuelita de fútbol del Ciclón curepa que lo recibieron con toda la admiración del mundo.

Cabe señalar que esos mismos pequeños fueron los que se viralizaron viviendo a full la clasificación de Paraguay por penales ante Alemania, tanda en la que Orlando fue más que clave tapando dos penales a los teutones.