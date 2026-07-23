Apenami: la influencer Agatha León pasa su bajón en Dubai Celebró su cumpleaños en la ciudad árabe aunque afirma estar pasando por unos meses algo complicados, no obstante, aún así agradeció el inicio de una nueva etapa de su vida.

En su posteo en redes, Agatha dijo “Feliz cumpleaños para mí y para esta nueva etapa de mi vida. No se imaginan lo feliz y agradecida que me siento hoy. Estos últimos meses no han sido fáciles para mí, pero también me enseñaron lo fuerte que soy y lo importante que es estar rodeada de personas que realmente te aman, que te cuidan y que valoran la persona que eres”.

A su vez, agradeció a todos aquellos que la acompañan en estos momentos difíciles: “Gracias a todas las personas que me están enviando mensajes tan lindos, así también todo lo bonito que me desean, espero que la vida se los devuelva el doble. Y tambien quiero recordarte lo valioso/a que eres ante los ojos de Dios, y nunca permitas que nadie te haga sentir menos, porque el propósito que él tiene para ti es mucho más grande de lo que te imaginas!!!”

De momento se desconocen las razones detrás del bajón que habría sufrido la influencer, pero es evidente que el viaje a Dubai y el cariño de sus allegados la ayudarán a recomponerse. ¿Será que alguien le dejó el corazón roto?