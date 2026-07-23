Confirman que ataque en Naranjito fue hecho por el EPP El propio Presidente de la República, Santiago Peña, recibió esta información de parte del ministro del Interior, Enrique Riera.

Desde dicha dependencia se realizaron distintos informes acerca de los operativos desplegados luego del ataque armado contra la comisaría de la colonia Naranjito, en Ybyrárobana, Canindeyú, el cual derivó en la muerte de dos suboficiales y un civil.

Según las primeras investigaciones, todo indica que el atentado fue perpetrado por el EPP y la confirmación se basa en el análisis balístico del sistema IBIS, el cual determinó el uso de un fusil calibre 5.56 utilizado en el hecho, siendo empleado en otros ataques atribuidos al mismo grupo armado en el pasado.

Los suboficiales fallecidos prestaban servicio en la Comisaría de la colonia Naranjito que fue atacada, y de acuerdo con la investigación, entre 20 y 30 hombres armados participaron del asalto. Las autopsias confirmaron que los dos policías fueron ejecutados.