Dos primas conmueven a Enciso y a su lapa con su canto Dos niñas oriundas de la ciudad de Caaguazú le dedicaron una hermosa versión a dúo de “Paraguayita Linda” a la pareja.

Como ya se hizo costumbre desde que Julio Enciso regresó a Paraguay para pasar unos días luego de terminado el Mundial, “La Joya” recibió numerosos homenajes tanto preparados como espontáneos de parte de numerosos pobladores de Caaguazú, localidad de la que el actual héroe albirrojo es oriundo.

Así como hace unos días se viralizó el vídeo del niño José Alejandro cantándole una ranchera a Julio de manera personal y sin haberlo planeado, tal fue el caso de las primas Sonia Elizabeth García Arévalos y Marizza González Ortiz, ambas de 13 años, las cuales deleitaron a “La Joya” y a su esposa, la colombiana Melissa Cardona, con una hermosa versión de la clásica polca “Paraguayita Linda” en la casa del jugador.

Sonia comentó a Crónica: “con mi familia somos oriundos de Caaguazú y Marizza vino de una comunidad llamada 5ta Línea Agua” del mismo departamento. La niña confesó que “en realidad no sabíamos que iba a pasar” a lo que Marizza agregó que “todo sucedió cuando estábamos en la cancha de fútbol sintético con la familia de Julio Enciso. En un momento se acercó la tía de este para preguntarnos si ya habíamos salido con él en una foto”.

Sonia relató que en ese momento “mi mamá les dijo que con mi prima queríamos cantarle una canción a la pareja, entonces su tía nos llevó hasta la casa de Julio para poder hacerlo”. Marizza destacó que “pudimos conversar con ellos un ratito, nos felicitaron y nos tomamos fotos con ambos”.

La misma recordó que “cantamos juntas desde los 9 años, solemos hacerlo en festivales, cumpleaños y también estamos en el coro de una iglesia”. Sonia detalló que hubo una razón por la que eligieron “Paraguayita Linda” como la canción que querían cantar: “principalmente la canción estaba dirigida a la esposa de Julio, Melissa Cardona, ya que es una canción muy paraguaya y queríamos que ella se sintiera querida aquí en nuestro país”.

Sobre la participación albirroja en la Copa del Mundo, ambas coincidieron en que “el momento más recordado para nosotras fue cuando Paraguay le ganó a Alemania y sentimos mucho orgullo por la Selección”.