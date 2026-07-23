“Es un monstruo” Desde Para Uno aseguraron que la obra que se viene es inmensa y pidieron paciencia porque se vienen “sorpresas”.

“¿Para cuándo el estadio?” “No se mueve un ladrillo en Para Uno”. Son algunas de las frases que se escuchan en el mundo Olimpia desde hace tiempo y, luego de que salga a luz una nueva imagen del futuro estadio, sonaron más fuerte.

Joaquín Fernández, encargado de la obra del nuevo estadio del Decano, charló con la Tribu Deport y llevó tranquilidad a los hinchas. El ingeniero aseguró que todo marcha en tiempo y forma y confirmó que la fotografía es del diseño final.

“Es una de las imágenes finales de lo que será nuestro proyecto y estamos avanzando a full con toda la organización de la obra y ya en breve estaremos con todo el movimiento en el terreno”, comentó de entrada.

“Todo va en línea con todos los requerimientos FIFA. Lo que se fue haciendo es adecuar a esos requerimientos de funcionalidad y la imagen responde a una imagen de marca más corporativa que se va a dar a conocer en unos días más con todo lo que implica el desarrollo comercial y la estrategia de comunicación del estadio”, agregó.

Fernández indicó que en breve ya comenzará a verse movimiento en Para Uno. “Ya estamos por arrancar las obras. Pueden haber sorpresas más temprano que tarde. Le pedimos a todos los hinchas un poco de paciencia, estamos en cronograma y en poco tiempo esto inicia sin descanso y sin paralización hasta la inauguración final”, señaló.

El ingeniero también ratificó que el estadio será para 46.000 personas y tendrá un costo de 80 millones de dólares, como se dijo en la asamblea. “Es todo un edificio de aproximadamente 40 metros de envergadura. Es un monstruo”, resaltó.