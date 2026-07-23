Marilia ovy’a por su primer 0 Km La conductora de Unicanal y El Trece celebró su logro en redes sociales y se ganó las felicitaciones del rollo.

“Cada meta alcanzada tiene detrás horas de trabajo, sacrificios y fe. Hoy celebro este logro con el corazón lleno y, una vez más, con mis padres a mi lado. Gracias por acompañarme en cada paso”, escribió Marilia Quevedo en su cuenta de instagram, mostrando su nuevo móvil y el instante en el que firmaba la documentación correspondiente.

En el momento la acompañaron sus padres, más que orgullosos por los logros de su hija en los últimos años, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas de la televisión actual. Al toque, bajo el post, empezaron a aparecer los comentarios de colegas y amigos congratulándola por el logro.