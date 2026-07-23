¿Milagro? La Virgencita salió ilesa en Comisaría atacada en Naranjito En un hecho que muchos consideran directamente un milagro, el nicho de la Virgen de Caacupé y Santa Rosa sobrevivió al ataque perpetrado por el EPP.

El nicho de la Virgen sobrevivió intacto al ataque perpetrado por el EPP en Comisaría de Naranjito.

Aunque el ataque armado al Puesto Policial N.º 4 de Naranjito, Canindeyú, terminó representando una tragedia, ya que fallecieron dos policías y un civil, se destruyó totalmente la dependencia policial y se quemaron cuatro vehículos, un hecho llamó poderosamente la atención de los pobladores en medio de la tristeza.

Pese a que ciertamente gran parte de la sede policial fue reducida a cenizas luego del violento atentado que se dio cerca de la medianoche del martes, el pequeño nicho donde los uniformados guardaban las imágenes de la Virgen de Caacupé y Santa Rosa de Lima permaneció totalmente intacto y prácticamente sin daños.

Para muchas personas de la zona y para los propios policiales, esto constituye un innegable y verdadero milagro en medio de una de las noches más trágicas vividas recientemente en la zona de Naranjito.