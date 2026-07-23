Mitãkuña de 18 años fallece atropellada por colectivo El hecho ocurrió sobre la Avenida Avelino Martínez casi Rep. de Croacia de San Lorenzo, cuando la joven bajaba de otra unidad de transporte público e intentaba cruzar la calzada.

Una joven de 18 años falleció embestida por un bus en San Lorenzo.

Fue en el momento en el que realizó dicho intento que otro bus de la misma empresa la terminó embistiendo costándole la vida. La tragedia ocurrió aproximadamente a las 8:20 de la mañana, con la fallecida siendo oriunda de la zona de Isla Bogado, Luque. La víctima falleció prácticamente de manera instantánea.

Según informaciones que se conocieron con posterioridad, se encontró una copia del CV de la joven cerca del lugar donde falleció, estando desde luego en muy mal estado debido al accidente.

Se maneja que se trataba de una cursillista que buscaba postularse para un puesto en la Policía Nacional.

El conductor de la unidad de transporte que la atropelló ya se encuentra aprehendido y el ómnibus fue incautado como evidencia.